Éliminer Manchester United ou battre l'Antwerp en finale de Coupe ? Des supporters du Club de Bruges ont vite fait leur choix

Le Club de Bruges va disputer un match important ce jeudi soir face à Manchester United en Ligue Europa. Selon certains supporters, un miracle est nécessaire pour passer au tour suivant après le partage concédé au match aller (1-1).

Ce matin, nous avons rencontré Thibo Hespel et son père. Ils sont tous deux fans du Club de Bruges. Mais ils ne pensent pas qu'il y ait un coup à jouer contre Manchester United ce jeudi soir. "Il nous manque trop de joueurs ce soir. Il nous faut donc un double miracle comme l'a dit hier Philippe Clément lors de la conférence de presse".

S'ils doivent choisir entre se qualifier pour les huitièmes de finale de l'Europa League et gagner la Coupe de Belgique contre l'Antwerp, leur choix est vite fait. "La finale de la Coupe. C'est contre l'Antwerp et cela donne un plus à cette finale. Ça va être spécial".

Ajax

Si le Club Bruges parvient à se qualifier au tour suivant, Thibo espère qu'ils pourront jouer contre l'Ajax. "Ce serait bien si nous pouvions rencontrer l'Ajax. C'est une belle et forte équipe. Mais ce ne sera pas facile non plus pour les Ajacides, qui se sont inclinés 2-0 contre Getafe lors du premier aller."