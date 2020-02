Pep Guardiola a surpris Kevin De Bruyne : "On l'a appris au début du match"

Pep Guardiola reste l'un des entraîneurs les plus inventifs du monde du football. Au Bernabeu, il a encore sorti un lapin de son chapeau et a surpris même ses joueurs !

Kevin De Bruyne et Manchester City ont renversé une situation compromise sur la pelouse du Real Madrid, mais les Citizens n'ont pas pris le match à leur compte d'emblée. Même KDB, qui a ensuite donné un superbe assist et pris ses responsabilités sur le penalty, n'était pas au mieux en début de rencontre. La faute à une tactique difficile à assimiler de la part de Pep Guardiola ? "Je pense qu'en quatre ans à travailler avec lui, jamais Pep ne nous avait tant surpris qu'aujourd'hui", reconnaît De Bruyne via AS.

Sergio Aguero, Raheem Sterling, Fernandinho et David Silva ont en effet débuté sur le banc. La montée au jeu de Sterling a ensuite redynamisé Manchester City. "Il y avait quelques surprises au sein de l'équipe et les joueurs ne savaient pas trop, avant que le match commence, ce qu'ils devaient faire sur le terrain", confesse KDB. Un pari risqué, donc. "Nous avons souffert dans le premier quart d'heure et la première période était équilibrée, mais nous avons bien repris en seconde mi-temps. Les changements ont été déterminants. Il y a toujours des difficultés dans ce genre de grands matchs, mais nous avons bien réagi tous ensemble", conclut le Diable Rouge.