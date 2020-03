Le président de la Fédération Italienne n'exclut pas une suspension de la Serie A

Le calendrier de Serie A est chamboulé à cause de nombreux reports de rencontres. Le coronavirus s'étend de plus en plus en Italie et face à la situation, la FIGC (fédération italienne de football) pourrait prendre une décision importante.

Le coronavirus empêche de nombreux matchs de Serie A de se dérouler. Une situation qui chamboule énormément le calendrier suite à ces reports. Dans une interview accordée à la RAI, Gabriele Gravina a parlé de l'éventualité d'une suspension de la compétition si un joueur est atteint pour le virus : "Si un joueur a un résultat positif, nous devons être réalistes. Dans ces circonstances, nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour garantir la protection de nos athlètes avant de comprendre ce qui peut être fait et quel impact cela peut avoir". Une éventualité qui ne semble pas encore à l'ordre du jour, mais tout pourrait aller très vite.