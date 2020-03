Un match "spécial" pour Zinho Vanheusden et important pour le Standard

Le Limbourgeois retrouve un club qu'il a bien connu, mais il est surtout concentré sur la mission première des Liégeois: réagir après la défaite à Charleroi.

Zinho Vanheusden est passé par le centre de formation de Saint-Trond et il en garde de bons souvenirs. "C’est un match spécial pour moi, c’est vrai, mais c’est aussi un match comme les autres, qu’on veut tout simplement gagner", insiste le défenseur central du Standard.

Montrer qu'on a tiré les leçons.

Zinho Vanheusden ne s’attend en tout cas pas à un cadeau des Trudonnaires. Même s’ils n’ont plus rien à jouer en phase classique. "Toutes les équipes se donnent à fond contre nous. Et c’est à nous d’être prêts à répondre."

Et encore plus après la prestation en demi-teinte livrée à Charleroi? "On n’était pas présent dans les duels à Charleroi. Maintenant, on doit penser au match de samedi soir et montré qu’on en a tiré les leçons."