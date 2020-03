Un cadre malinois toujours très incertain en vue du choc de dimanche

Joachim Van Damme n'est pas encore entièrement retapé pour le choc face à Genk, rencontre cruciale pour la fin de saison du Kavé.

Joachim Van Damme, pion majeur sur l'échiquier malinois, n'est pas encore certain de pouvoir prendre part au choc de dimanche face au Racing Genk.

Le milieu de terrain du KaVé est toujours blessé au dos. Toujours pas rétabli, il avait manqué le match contre Eupen et cela s'était ressenti. Les 'Malinwa' espèrent donc qu'il sera en forme d'ici dimanche.

Selon Gazet van Antwerpen, le médian ne s'est pas encore entraîné avec le groupe, et s'est contenté d'une séance individuelle aujourd'hui.

Malines est actuellement sixième et une défaite dimanche n'est pas une option s'ils souhaitent jouer les PO1. Un nul non plus d'ailleurs, car Anderlecht (en cas de victoire) pourrait alors profiter d'un tel résultat pour se qualifier au nez et à la barbe des deux formations.