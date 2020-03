Un Diable Rouge va s'improviser pilote de F1

Alors que le monde du sport est chamboulé, des courses virtuelles auront lieu ce week-end durant lesquelles participeront plusieurs vrais pilotes.

Thibaut Courtois participera à une course virtuelle de F1 ce dimanche, la "Not the AUS GP" (Pas le GP d’Australie), organisée par Veloce Esports. "Il sait garder un ballon hors de ses filets, mais saura-t-il garder une voiture sur la piste ?", a écrit l’organisateur de l’événement pour annoncer le recrutement du portier du Real Madrid pour cet événement.

Le premier pilote de F1 annoncé pour ce Grand Prix d’Australie virtuel est le Britannique Lando Norris, une des révélations de la saison 2019 de F1. Cette course sera diffusée sur les plateformes YouTube et Twitch.