C'est fait : un ancien de Pro League va rejoindre Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne à Naples

Noa Lang va poursuivre sa carrière en Italie : l'attaquant néerlandais va quitter le PSV pour rejoindre Naples, où il s'apprête à signer un contrat de quatre ans. Le club a déboursé 28 millions d'euros pour l'ailier, qui touchera un salaire net de 2,8 millions d'euros, selon Fabrizio Romano.

Il ne reste plus que la visite médicale et l'information sera confirmée. Pour le PSV, c’est une belle opération financière, avec en prime un pourcentage de 10 % sur une future revente. Ce transfert signifie que Lang partagera bientôt le terrain avec rien de moins que Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne. Avec ces trois fortes personnalités dans le même vestiaire, les étincelles risquent d’être nombreuses, sur le terrain comme en dehors.

Lang est connu pour sa personnalité affirmée, sa bravoure et sa soif inépuisable d’attaquer. Par le passé, il a parfois fait parler de lui de manière controversée, mais aussi offert beaucoup de spectacle. En Serie A, il découvrira une culture footballistique totalement différente, même si le tempérament napolitain semble lui aller comme un gant.

Sa collaboration avec Lukaku et De Bruyne pourrait toutefois se révéler complémentaire. Tandis que Lukaku apporte la puissance et la finition, et De Bruyne incarne le cerveau du jeu, Lang peut injecter sa créativité et son imprévisibilité sur les ailes.

Pour Naples, ce transfert envoie un signal fort : le club veut à nouveau jouer les premiers rôles en Italie et en Europe. Le maintien d’Antonio Conte au poste d’entraîneur renforce encore cette ambition. Lang s’inscrit parfaitement dans ce projet : jeune, expérimenté, techniquement doué et avide de briller au plus haut niveau.

Les supporters napolitains peuvent donc s’attendre à une saison pleine de spectacle. Reste à voir si l’alchimie fonctionnera entre ces trois personnalités !