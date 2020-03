L'UEFA se réunit ce mardi : plus de clarté est attendue concernant l'Euro 2020 et les championnats

Le flou est complet concernant l'Euro 2020, mais aussi la fin de tous les championnats européens. Quelles seront les mesures exceptionnelles prises dans ce contexte ? Réponse ce mardi après la réunion de l'UEFA et de ses 55 états-membres.

Une réunion extraordinaire (en vidéoconférence) aura lieu ce mardi 13h entre l'UEFA, l'ECA (Association européenne des clubs), la FIFPro (syndicat international des joueurs) et les 55 états-membres afin de déterminer les meilleures solutions dans les mois à venir pour les clubs et les équipes nationales.

Le grand sujet de discussion sera naturellement l'Euro 2020, dont le coup d'envoi est prévu pour le 12 juin 2020 à Rome et qui pourrait se voir reporté à 2021 ou au mois de décembre 2020. La Ligue des Champions et l'Europa League seront également évoquées. Ce n'est qu'à la lumière des mesures prises que plus de clarté pourra être faite concernant les championnats.

L'Union Belge, a communiqué officiellement son porte-parole Stefan Van Loock, se réunira à la suite de cette conférence et communiquera par après.