Un grand tournoi européen ... de FIFA 20 ? Un club anglais lance l'idée, un club belge est chaud !

Leyton Orient n'évolue qu'en League Two (la D4 anglaise), mais pourrait bien faire le buzz : le club a lancé une initiative très suivie pour faire face à la quarantaine, invitant les clubs à les rejoindre dans une compétition à élimination directe à 64 équipes. Pour signaler son intérêt, un simple retweet et Leyton Orient se chargera du tirage au sort ce mardi.

Plusieurs clubs, dont un club belge, ont déjà signifié leur intérêt. Sans surprise, les plaisantins habituels de La Gantoise, omniprésents sur les réseaux, se sont portés volontaires ; le Red Bull Salzbourg, Brighton & Hove Albion, Amiens, Sunderland, l'AZ Alkmaar, Willem II, Salford City ... tous devraient a priori y participer. Ils seront représentés soit par un joueur de l'équipe A, soit par un supporter !

🤷‍♂️ Sure, connect four is cool but we’ve got a better idea!



We need 63 other teams to enter a knock-out FIFA 20 tournament.



To enter, all we need is the club to RT this tweet.



We will host a live draw this Tuesday…



🙏 for an away day to @ManCity #UltimateQuaranTeam #LOFC pic.twitter.com/7aycsrn48r