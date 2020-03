Premier League : L'entraîneur du mois de février est connu

Sean Dyche a été nommé meilleur entraîneur de février en Angleterre. Le technicien anglais de 48 ans est invaincu avec Burnley depuis le 11 janvier dernier.

Un joli bilan de deux victoires (à Southampton et face à Bournemouth) et deux nuls (contre Arsenal et sur la pelouse de Newcastle). C’est la deuxième fois de sa carrière que le coach des Clarets, en poste depuis 2012 du côté de Turf Moore, remporte cette distinction personnelle en Premier League après mars 2018.

👔 Congratulations to Sean Dyche who is the @BarclaysFooty Manager of the Month for February#PLAwards pic.twitter.com/hypXauxz0w