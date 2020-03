Le père d'Erling Braut Haland justifie le choix d'avoir rejoint le Borussia Dortmund

Durant le mois de janvier dernier, le BVB a réalisé l'un des plus gros coups de ces dernières années sur le marché des transferts en s'attachant les services du prodige norvégien contre seulement 20 millions d'euros. Ce dernier a fait des débuts fracassants avec les Marsupiaux.

En janvier dernier, Erling Braut Håland a rejoint le Borussia Dortmund en provenance du RB Salzbourg. Pourtant Manchester United était très intéressé par son profil. Son père, Alfe-Inge Håland a apporté plus de précisions à propos de ce transfert.

"On ne saura jamais comment ça aurait pu se passer dans d’autres clubs. Peut-être que ça se serait bien passé. On n’aura jamais de réponse à cela. Mais on est très heureux des clubs par où il (Erling Håland) est passé. Vous devez aller dans un club où le club entier vous veut, pas seulement le coach (en référence à Ole Gunnar Solkjaer à Man U, ndlr). Je pense que c’est la chose la plus importante, en plus de la façon dont le club s’est comporté lors des 5 ou 10 années précédentes et de la direction qu’il a prise", a confié le paternel de la pépite norvégienne dans des propos rapportés par le Daily Mail.