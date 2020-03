🎥 Karim Benzema ne regrette pas ses propos envers Olivier Giroud

Ses propos envers Olivier Giroud ont beaucoup fait parler d'eux dans la presse ce lundi. L'attaquant du Real a tenu Ă clarifier la situation.

Lors d'un live Instagram, Benzema avait été dur envers Olivier Giroud en le comparant à un karting. "On ne confond pas la F1 et le karting, et je suis gentil. Je sais que je suis la F1", avait-il déclaré lorsqu'on lui a demandé si l'attaquant de Chelsea était plus fort que lui.

Ce lundi, Benzema a tenu à calrifier la situation, tout en affirmant ses propos : "J'ai dit la vérité. On n'a pas retenu ce que je disais sur ce qu'il apportait en équipe de France. On a retenu quand j'ai dit que j'étais la F1 et lui, le karting. C'est ce que je pense, c'est la vérité et c'est comme ça. Si on me compare à R9 (nldr : le Brésilien Ronaldo), je sais que je suis le karting et que lui c'est la F1, c'est comme ça", a-t-il conclu.