Saint-Trond prolonge le contrat de quatre joueurs

Il est probable que les Trudonnaires ne disputent plus la moindre rencontre cette saison. Ce qui laisse visiblement plus de temps à la direction limbourgeoise pour préparer la suivante.

Ainsi, ce mardi après-midi, les Canaris ont levé l'option de prolongation de contrat pour Pol Garcia, Alexandre De Bruyn, Nelson Balongo et Hamza Massoudi. Les quatre joueurs resteront trudonnaires, théoriquement, jusqu'en juin 2022.

Le défenseur central espagnol Pol Garcia a disputé 21 rencontres de Pro League, suffisamment pour planter un but et donner une passe décisive. Il restera donc l'équipier d'Alexandre De Bruyn. Âgé de 25 ans lui aussi, le médian belge a pris part à 25 des 29 rencontres du STVV. Bilan statistique individuel : 3 buts et 4 assists.

Enfin, deux autres jeunes ont suivi la même voie : Nelson Balongo, attaquant de 20 ans formé partiellement au Standard, qui était monté au jeu à 7 reprises cette saison et Hamza Masoudi (20 ans), lui aussi formé au Standard. Le jeune milieu offensif avait d'ailleurs inscrit son premier but, chez les professionnels, contre les Rouches en août.