Officiel: le Bayern règle le sort de son coach

Promu T1 en cours de saison, Hans-Dieter Flick sera encore sur le banc bavarois en début de saison prochaine.

Niko Kovac remercié début novembre, Hans-Dieter Flick, qui était son adjoint, avait repris en main une équipe en plein doute et en panne de confiance, il a permis au Bayern de retrouver son rythme de croisière et il a convaincu la direction bavaroise de lui donner sa chance à plus long terme.

Le 3 novembre dernier, l'ancien adjoint de Joachim Löw, qui avait quitté la Mannschaft après le titre mondial de 2014, s'était engagé jusqu'à la fin de saison et plusieurs grands noms circulaient pour lui succéder à l'issue de la saison. Le Bayern Munich a finalement opté pour la continuité: Hans-Dieter Flick a signé un nouveau contrat de trois ans en Bavière.

Une belle récompense pour le coach allemand qui a totalement relancé le champion d'Allemagne en titre. Depuis son arrivée, le Bayern affiche un bilan de 18 victoires en 21 matchs (un partage et deux nuls complètent le bilan). Les Bavarois ont d'ailleurs retrouvé la tête du championnat allemand et s'étaient quasiment qualifiés pour les quarts de finale de la C1.