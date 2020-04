Cagnottes, livraisons de masques, messages politiques : la mobilisation des ultras français

Privés de présence dans les tribunes, les principaux groupes ultras, partout dans le monde, s'activent pour faire ce qu'ils font de mieux dans les stades : organiser, animer, transmettre des messages et leur solidarité.

C’est le cas en Belgique, mais aussi en France. Ainsi, certains groupes de supporters français ont récemment récapitulé leurs dernières actions. Le Collectif Ultra Paris est l’un des plus actifs, particulièrement dans la livraison de denrées alimentaires dans les hôpitaux : « Notre équipe en ce moment, ce n’est plus le PSG, ce sont les infirmiers » indiquent-ils dans un communiqué.

Aujourd’hui

-Hopital Lariboisière (75)

-Hopital Privé du Vert Galant à Tremblay(93)

- hôpital Raincy-Montfermeil (93)

-Hôpital louis mourier Colombes(92)

-Hôpital Paul-Brousse Villejuif (94)

-Hôpital Ambroise-Paré Boulogne(92)

-Hopital Yves Le Foll St Brieuc(22)

Merci à tous pic.twitter.com/a7RemIkQfz — Collectif Ultras Paris (@Co_Ultras_Paris) April 1, 2020

Très populaires, les South Winners de Marseille ont eux distribué quelques 2.800 masques dans les hôpitaux de la région. Les Celtic Ultras du Stade Brestois sont parvenus à récolter 5.700 euros pour combler le manque de financement structurel pour les soins de santé.

Autre exemple, parmi tant d’autres (on songera notamment aux Red Tigers de Lens) ; les Ultras Marines. Les supporters les plus radicaux et fidèles des Girondins de Bordeaux ont réalisé plusieurs banderoles en solidarité avec les travailleurs de la santé :