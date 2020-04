Lionel Messi équipier de Romelu Lukaku ? "La situation actuelle permet d'y rêver !"

Lionel Messi pourrait-il quitter le FC Barcelone ? Cette hypothèse un peu folle est envisagée par l'ex-président de l'Inter Milan, Massimo Moratti, qui espère pouvoir "profiter" de la crise du coronavirus qui va changer les choses en Europe sur le plan économique.

Lionel Messi (32 ans) est en fin de contrat en juin 2021 et les discussions autour de sa prolongation de contrat vont probablement faire trembler Barcelone. Imaginer le sextuple Ballon d'Or quitter le club gratuitement dans un peu plus d'un an est aussi difficile que l'imaginer changer de crèmerie cet été pour un autre géant d'Europe. Mais la crise du coronavirus peut-elle changer les choses et rendre le Barça plus vulnérable dans les négociations ? C'est ce que pense Massimo Moratti, l'ancien président de l'Inter Milan.

"Non, ce n'est pas un rêve interdit. La situation actuelle a rebattu toutes les cartes", estime celui qui n'est plus président du club milanais, mais est bel et bien toujours conseiller de Steven Zhang, l'actuel dirigeant. "Ce n'était déjà pas interdit d'y rêver avant le drame du coronavirus, alors maintenant ... Bien sûr, nous ne devons pas profiter de cette situation et être opportunistes", prévient Moratti sur Sport Media Set. "Mais des choses étranges arriveront peut-être en fin de saison. Messi est bientôt en fin de contrat". Revivra-t-on la rivalité CR7 / Messi en Serie A ?