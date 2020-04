🎥 Lukaku, Ronaldo, Nainggolan... les cinq plus beaux buts de la saison en Serie A

Un top 5 toujours subjectif, mais jamais superflu.

En attendant une éventuelle reprise du championnat, Eleven Sports, diffuseur attitré de la Serie A en Belgique, a décidé d'offrir à ses suiveurs un top 5 des plus buts de la saison italienne.

Un top 5 dans lequel on ne retrouve pas le meilleur buteur du championnat, Ciro Immobile, mais bien ses deux poursuivants. Romelu Lukaku ouvre ce classement avec le but qu'il a lui-même désigné comme le plus beau de sa saison, et Cristiano Ronaldo y trouve place grâce à sa fabuleuse détente du match contre la Sampdoria.

L'attaquant de Sassuolo, Jérémie Boga, qui avait astucieusement lobé Gig Buffon début décembre et Josip Ilicic, buteur du milieu de terrain contre le Torino, s'ajoutent à un top 5 qui est dominé par une sublime frappe de Radja Nainggolan, l'homme des frappes à distance.