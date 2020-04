Le patron de l'UEFA sévèrement critiqué dans son pays: "Il a pris des décisions criminelles"

UEFA-baas Aleksander Ceferin had zware kritiek op België voor het stopzetten van de competitie, maar hij had die ook voor zijn eigen land, Slovenië. In Slovenië konden ze het coronavirus indijken door héél snelle maatregelen te nemen.

Le Premier Ministre slovène, Janez Janša (61), a placé tout le pays en lockdown et la méthode porte ses fruits puisque la Slovénie est l'un des pays les moins touchés d'Europe. Mais le Premier Ministre se montre aussi très dur envers son compatriote, Aleksander Ceferin. "Il a laissé des rencontres comme Atalanta-Valence se jouer, c'est la preuve que l'argent était le moteur principal", commente-t-il pour Epika 24. "Ces rencontres ont permis au virus de se propager à travers toute l'Europe. Laisser ces rencontres se jouer était une décision irresponsable et criminelle d'Aleksander Ceferin. Il est le grand patron de l'UEFA, il devait prendre les bonnes décisions."