📷 Malgré la fermeture des tribunes, les supporters de Mönchengladbach sont parvenus à encourager leurs joueurs

La majorité des clubs de Bundesliga a repris les entraînements, en petits groupes, et en tentant le plus possible de respecter les règles d'hygiène et de distanciation sociale.

Les joueurs du Borussia Mönchengladbach n'y ont pas échappé. Clubs et dirigeants du foot allemand semblent déterminés à poursuivre la compétition. Pour ce faire, ils devront plus que probablement le faire à huis clos, étant donné que le gouvernement a également interdit les rassemblements massifs jusqu'au 31 août. Les supporters du Borussia Mönchengladbach ont trouvé une solution pour néanmoins être présents en tribunes. Ils se sont représentés en grandeur nature, mais en carton. Et ces représentations ont ensuite été déposées dans le stade par un membre du groupe de supporters à l'initiative, à savoir le Fanprojekt Mönchengladbach. Les joueurs ont ainsi l'impression d'être toujours soutenus : Um die Stimmung im Stadion bei möglichen Bundesliga-Geisterspielen zu verbessern, stellt das Fanprojekt Mönchengladbach Pappfiguren im Borussia-Park auf - mit Fotos von Fans. https://t.co/NgKVbYPJWz#pappfans @borussia pic.twitter.com/ldRGmp9p3g — Sportschau (@sportschau) April 9, 2020