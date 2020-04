Newcastle en contact avec un entraîneur renommé pour la saison prochaine ?

Pour lancer leur projet, les futurs acquéreurs de Newcastle penseraient à Massimiliano Allegri pour prendre place sur le banc des Magpies.

Club iconique de Premier League, Newcastle United devrait être racheté dans les prochaines semaines par le fond d'investissement Public Investment Fund contre une somme avoisinant les 380 millions d'euros. Un rachat qui devrait permettre aux Magpies de revoir leurs ambitions à la hausse la saison prochaine.

C'est pourquoi, les futurs acquéreurs auraient d'ores et déjà commencé à contacter plusieurs grands noms du football européen pour renforcer leurs rangs. Ainsi, l'entraîneur actuel, Steve Bruce, sous contrat jusqu'en juin 2022, ne devrait pas être conservé. Par conséquent, selon les informations du quotidien britannique The Sun, les futurs dirigeants du club anglais auraient alors contacté Massimiliano Allegri pour le remplacer la saison prochaine.

Pour rapppel, l'entraîneur italien est libre depuis juin 2019 et la fin de son aventure à la Juventus Turin. Il reste néanmoins à savoir si celui-ci pourra se laisser tenter par un challenge tel que celui proposé par Newcastle, alors qu'il devrait être beaucoup sollicité cet été, et notamment par des clubs plus huppés...