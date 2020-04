📷 Maradona comme symbole de la lutte contre le coronavirus

En Argentine, le port du masque pour lutter contre le coronavirus a été rendu obligatoire. Pour sensibiliser la population, la ville de Buenos Aires a utilisé l'image d'un personnage populaire du pays.

Un masque a été mis sur la statue de Diego Maradona, le monument de la légende du football mondial qui se situe devant le stade d'Argentinos Juniors.

Diego Maradona’s statue located in Buenos Aires is wearing a mask to raise awareness of the importance of its use to prevent the spread of the coronavirus. pic.twitter.com/NjehroqIHz