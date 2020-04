Les joueurs du Wuhan Zall rentrent enfin chez eux, 104 jours plus tard !

Joueurs et staff technique du Wuhan Zall, qui préparaient alors la saison suivante, ont logiquement été bloqués dans leur hôtel. Maudits, ils ont vu la deuxième vague de la pandémie du Covid-19 arriver de plein fouet en Espagne également. Ils s’étaient dès lors rendus en Allemagne, pour prendre un vol direction la Chine.

Mesure de sécurité du gouvernement chinois oblige, les membres du Wuhan Zall ont d’abord dû rester en quarantaine trois semaines durant à Shenzhen, dans le sud-ouest de la Chine.

Ce dimanche, rassure le club de Super League chinoise, les joueurs ont retrouvé leur domicile à Wuhan. Un soulagement terrible. Certains supporters ont d’ailleurs voulu démontrer leur soutien dès leur arrivée en chantant et offrant des fleurs. L’occasion pour eux de retrouver leur famille, 104 jours plus tard, enfin !

The Wuhan Zall team finally returned home after a prolonged 104-day training in Spain and cities of Guangdong province due to the #CoronavirusOutbreak pic.twitter.com/K3sRlZOGKV