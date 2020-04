Le Bayern recycle ses écharpes en masques

Ces écharpes étaient destinées aux supporters à l'occasion des 120 ans du club.

Le Bayern a eu une idée originale. Le club a décidé de recycler une centaine d’écharpes confectionnées à l’occasion des 120 ans du club. Celles-ci devaient être offertes aux supporters au match retour de Ligue des Champions contre Chelsea, qui s’est finalement déroulé à huis clos.

Mais le club n’a pas pu donner ces écharpes car les compétitions ont été arrêtées. Ces écharpes seront donc recyclées en masques non-médicaux. Ces masques seront vendus et les bénéfices seront reversés à l’association « We Kick Corona » créée par Leon Goretzka et Joshua Kimmick. Quatre millions d’euros ont déjà été récoltés par l’association.