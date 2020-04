Les deux seuls Belges au palmarès des meilleurs buteurs de EreDivisie

Cyriel Dessers postulait pour devenir le troisième Belge auréolé du trophée de meilleur buteur du championnat néerlandais, mais le gel des compétitions pourrait avoir raison de cette ambition-là...

En toute grande forme cette saison avec Heracles, Cyriel Dessers a crevé l'écran en EreDivisie. 15 buts et 5 assists: ses performances lui ont permis d'attirer le regard du sélectionneur du Nigeria (il a fait son choix) et il aurait pu partager le trophée de meilleur buteur avec Steven Berghuis. Un honneur que seuls deux autres footballeurs belges ont connu avant lui: l'inévitable Luc Nilis et le moins attendu Björn Vleminckx.

Les grandes années de Luc Nilis aux Pays-Bas

Révélé à Anderlecht entre 1986 et 1994, période au cours de laquelle il a remporté quatre titres de champion et trois Coupes de Belgique, Luc Nilis a 27 ans quand il débarque au PSV, où il va rapidement mettre à profit son sens du but. Loin derrière son coéquipier Ronaldo (meilleur buteur du championnat avec 30 réalisations), le Belge trouve tout de même le moyen de s'exprimer et inscrit ses 12 premiers buts dès sa première saison en EreDivisie.

Les 12 premiers buts d'une longue série: Luc Nilis sera sacré meilleur buteur les deux saisons suivantes et ajoutera deux titres de champion, une Coupe et trois Supercoupes des Pays-Bas à son palmarès avant de filer en Angleterre et à Aston Villa où une grave blessure le contraindra à mettre un terme à sa carrière.

La folle saison de Björn Vleminckx à Nimègue

Et il faudra attendre près de 15 ans pour retrouver un Belge sur le toit des buteurs du championnat néerlandais. C'est Björn Vleminckx qui a réussi cet exploit. Passé par Ostende, Beveren et Malines avant de rejoindre les Pays-Bas, l'attaquant belge connaîtra la meilleure saison de sa carrière avec le NEC Nimègue, qui boucle le championnat 2010-2011 dans le ventre mou (11e avec 43 unités). Björn Vleminckx inscrit 23 buts et devance, au classement des buteurs, une autre connaissance du championnat belge: Dmitri Bulykin, buteur à 21 reprises avec Den Haag.

Trophée de meilleur buteur sous le bras, le Belge quitte Nimègue à l'issue de la saison avec un bilan de 35 buts et 11 assists en 69 rencontres. Il passera ensuite par le Club de Bruges, la Turquie et l'Antwerp, mais ne retrouvera jamais le rythme effréné qui fut le sien lors de cette folle saison néerlandaise.