Les éloges de Beni Badibanga à son président : "Une bonne personne !"

En fin de contrat avec Waasland-Beveren, Beni Badibanga ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait, mais il pourra compter sur les conseils et le soutien de son président pour prendre sa décision.

C’est en tout cas ce qui ressort d’un entretien accordé par l’ancien Rouche à Studio Str2el. S’il confie ne pas encore savoir ce qu’il fera à l’issue de la saison, il confirme avoir déjà discuté avec le président de Waasland-Beveren.

Et la relation entre les deux hommes est visiblement très bonne. "C’est lui, avec Yannick Ferrera, qui m’a donné une chance quand je ne jouais plus beaucoup au Standard et je lui en serai toujours reconnaissant", explique Beni Badibanga.

"Maintenant, alors que j’avais été présélectionné par le Congo juste avant la crise du coronavirus, il pense à mes intérêts à moi avant dans de penser aux siens et à ceux du club. C’est vraiment une bonne personne"