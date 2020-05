Annoncé sur le départ du Real Madrid, Marcelo a évoqué son avenir

La situation de l'international brésilien est devenue floue à la Casa Blanca.

Marcelo a plus ou moins perdu sa place dans le onze type de Zinedine Zidane, puisque le Français lui préfère désormais Ferland Mendy, arrivé l'été dernier contre 48 millions d'euros en provenance de l'Olympique Lyonnais. Et cet été, Sergio Reguilon reviendra au sein de la capitale espagnole après un prêt réussi du côté de FC Séville. Autant dire que Marcelo n'est clairement pas sûr d'avoir sa place dans l'équipe.

Le back gauche brésilien serait dans le viseur de clubs comme le PSG et la Juventus. Mais si on se fie aux déclarations du principal concerné, un départ n'est pas d'actualité. "J'ai entendu, il y a deux ans, que j'avais déjà signé à la Juventus, que j'avais déjà le maillot de la Juve et que je ne pouvais pas vivre sans Cristiano... Les gens inventent beaucoup de choses", a lâche le Brésilien dans un live Instagram organisé avec Fabio Cannavaro, son ancien coéquipier au Real Madrid à la fin des années 2000.

"Je ne veux pas partir, et je crois que le Real Madrid ne me laissera pas partir. Je suis très bien ici. Depuis que je suis arrivé ici avec ma famille, mon histoire a été incroyable. Je ne sais pas si c'est vrai que la Juventus me veut, vraiment", a conclu Marcelo.