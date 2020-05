Patrons des passeurs en Angleterre : une place de choix, mais à distance du top 5, pour Kevin De Bruyne

S'il était bien parti pour établir un nouveau record avant l'interruption, Kevin De Bruyne reste à distance respectable des rois des passes décisives en Angleterre. Zoom sur le top 5 des meilleurs passeurs de l'histoire de la Premier League.

Un Red Devil loin devant tous les autres

Le patron des passes décisives en Premier League, c’est Ryan Giggs. Avec une large marge sur toutes les autres légendes du football anglais. Fidèle à Manchester United durant l’ensemble de sa carrière (23 saisons!), le Gallois s’est construit un palmarès titanesque avec, entre autres, deux Ligues des Champions et... 13 sacres de champion d’Angleterre. Et son sens de la passe a fait des merveilles: 162 assists en championnat. Un record qui n’est pas près de tomber...

La plaque tournante espagnole

Passé par Arsenal et Chelsea, Cesc Fabregas a côtoyé quelques-uns des meilleurs buteurs de l’histoire de la Premier League, comme Dennis Bergkamp, Thierry Henry ou encore Eden Hazard. Et ça lui a permis de faire grimper son total de passes décisives: 111 assists en 12 saisons de Premier League, l’Espagnol est celui qui s’est le plus approché du record de Ryan Giggs, même s’il a quitté l’Angleterre avec plus de 50 longueurs de retard sur le Gallois.

Parmi les meilleurs buteurs et les meilleurs passeurs

Parmi les cinq meilleurs passeurs, on retrouve aussi deux des cinq meilleurs buteurs de l’histoire de la Premier League. Wayne Rooney a surtout aimé secouer les filets lors de ses passages à Everton et Manchester United (208 buts), mais le buteur savait aussi se montrer altruiste: avec 103 assists, il prend également place sur le podium des passeurs. Juste devant le légendaire capitaine de Chelsea Frank Lampard (102 assists et 177 buts).

Dennis Bergkamp, plus passeur que buteur

Si on a l’habitude de revoir les plus beaux buts inscrits par Dennis Bergkamp en Angleterre, l’attaquant néerlandais a distribué encore plus de caviars à ses partenaires lors de sa période dorée à Arsenal. 94 assists pour 87 buts en Premier League, mais aussi trois sacres, quatre FA Cup et une finale de Ligue des Champions à son compteur: Dennis Bergkamp a laissé une trace indélébile de son passage à Londres.

KDB : à distance dans l’absolu, mais une moyenne édifiante

S’il est, sans aucun doute, le meilleur passeur d’Angleterre à l’heure actuelle, Kevin De Bruyne va devoir cravacher s’il veut s’incruster dans le top 5. Avec 62 assists en Premier League, il occupe la 18e place de ce classement. Mais, et c’est un signe, il est sur le podium des joueurs encore en activité en Premier League : seuls James Milner (8e, 84 assists) et David Silva (7e, 90 assists) font mieux que lui. Mais, avec plus de 12 assists par saison, la moyenne de KDB est plus élevée que celle des 17 joueurs qui le précèdent dans ce classement.