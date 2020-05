La Ligue 1 emprunte près de 200 millions, Aulas s'en mêle (encore)

La Ligue 1 souffre d'un manque à gagner alors l'état français est venu au secours du championnat de l'Hexagone. Et Jean-Michel Aulas, décidément en pleine semaine de frustration, est venu mettre son grain de sel dans l'histoire.

La Ligue de football professionnel (LFP) a annoncé lundi avoir entériné la souscription d'un prêt garanti par l'Etat français pour compenser le manque à gagner des droits TV après l'arrêt définitif du championnat à cause du coronavirus.

Son montant est estimé par plusieurs sources à 225 millions d'euros. Réunis en assemblée générale dans l'après-midi, les 40 clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 ont "adopté une résolution permettant à la LFP de contracter auprès de son établissement bancaire un prêt garanti par l'Etat (PGE)", a annoncé la LFP dans un communiqué.

Jean-Michel Aulas rouspète et insinue (encore) qu'il faut reprendre le championnat

Très actif depuis près de deux mois et le début de la crise économique du football provoquée par la pandémie de coronavirus, Jean-Michel Aulas a mis en garde s'est exprimé via son compte twitter. Comme on peut le comprendre derrière le mot prêt, les clubs devront rembourser les sommes qui vont leur parvenir et le dirigeant des Gones l'a martelé : «Comme indiqué il s’agit d’1 prêt qu’il faudra rembourser !Il ne compense pas du tout le manque à gagner des droits télé arrêtés trop vite !!»

Une nouvelle façon pour le président de l'OL d'exprimer sa volonté de poursuivre le championnat. La raison? Son club n'est pas qualifié pour la prochaine saison de Coupe d'Europe.