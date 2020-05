Graeme Souness confie qu'on aurait pu le persuader de jouer même testé positif au coronavirus

Alors que plusieurs joueurs de Premier League ont exprimé leur crainte concernant la reprise en raison de la pandémie de coronavirus, l'ancien entraîneur de Liverpool et de Newcastle a tenu des propos inquiétants.

Graeme Souness a assuré que s'il avait été joueur et qu'il avait été testé positif, il aurait tenté de le cacher afin de pouvoir retourner sur le terrain lors d'une émission diffusée sur Sky Sports, la chaîne sur laquelle il est consultant. "Je voudrais désespérément recommencer à jouer", a expliqué l'ancien milieu.

"Si j'avais été testé positif et que mon entraîneur m'avait poussé à jouer, je l'aurais sans doute fait. Vous allez sans doute me traiter d'irresponsable, mais d'un autre côté, le football peut faire tellement de bien. Pour répondre à la question, je pense qu'on aurait pu me persuader de jouer si je me sentais bien et que j'avais été testé positif, mais cela n'est que mon avis", a-t-il conclu.