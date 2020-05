Jean-Michel Aulas surpris par le départ d'une figure du club

L'Olympique Lyonnais avait l'un de ses anciens joueurs quitter le staff du club mercredi.

Grégory Coupet a quitté son poste d'entraîneur des gardiens de l’Olympique Lyonnais pour un rôle équivalent du côté de Dijon. L’emblématique portier des Gones n'a pas caché son spleen mais a confié ne pas avoir reçu de proposition de la part de sa direction. "Je suis triste bien sûr de partir de l’OL mais je n’avais plus de contrat et aucune nouvelle de ma direction. Je suis très heureux du challenge que Monsieur Delcourt me propose et aussi très heureux de retrouver quelques potes... », a-t-il posté sur Twitter.

Jean-Michel Aulas a directement réagi. "C'est évidemment un sujet traité par Juninho qui va s'exprimer. Nous avons été surpris car l'objectif mercredi était de lui remettre une prolongation pour un an. Il a estimé que l'OL avait trop tardé pour le prolonger", a lâché le président de l'OL à l’AFP.