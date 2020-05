📷 Le public en carton du Borussia Monchengladbach

Le Borussia Mönchengladbach avait proposé à ses supporters de remplir le stade avec des photos en carton. Un chouette spectacle à observer.

18 euros: c'est le montant que les supporters pouvaient payer pour avoir un carton à leur effigie dans les tribunes du Borussia Mönchengladbach.

Dans l'ensemble, cette demande a été bien suivie. On peut non seulement observer beaucoup de photos de supporters dans les tribunes, mais la direction du club a aussi placé des photos des légendes du club et de la direction.