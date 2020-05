Tagliafico en route vers la Premier League

L'international argentin ne devrait plus faire long feu à l'Ajax d'Amsterdam.

Les Blues sont déterminés à signer un nouveau latéral cet été et des éléments tels que Ben Chilwell (Leicester City) et Alex Telles (FC Porto) sont également pistés par la direction londonienne. Mais la piste la plus chaude mènerait à l'Ajacide Tagliafico.

Le recrutement de l'Argentin ne sera cependant pas facile à conclure. Sur ce dossier, les Blues seront confrontés à la concurrence des clubs tels que le FC Barcelone et Arsenal. La valeur marchande de l’international albiceleste est estimée à 30M€.