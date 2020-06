Une pièce maîtresse de l'Atlético Madrid annonce son départ !

Le milieu de terrain espagnol a indiqué qu'il annoncera son futur club dans 3 jours.

Le milieu de terrain de l’Atlético Madrid, Saul Niguez a fait savoir ce dimanche qu'il quittera l'Atlético Madrid cet été et qu'il communiquera le nom de son prochain club dans 72 heures au plus tard à travers une publication sur les réseaux sociaux. Selon toute vraisemblance, il devrait rejoindre la Premier League et Manchester United selon la presse ibérique.

Le milieu de terrain espagnol est pressenti pour débarquer à Old Trafford contre un montant qui pourrait avoisiner les 80 millions d'euros, et ce malgré le risque d’une déflation du marché suite à la pandémie de coronavirus. À noter que Saul est encore sous contrat avec les Colchoneros jusqu’en 2026 et qu'il émarge à 5 millions d'euros par an du côté du Wanda Metropilitano. Autant dire que MU va devoir faire de gros efforts s’il espère l’attirer dans ses rangs.