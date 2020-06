Marc Grosjean satisfait du retour de Seraing en D1B : "Nous sommes le 2ème club liégeois"

Après 24 journées de championnat, le club sérésien était classé à la 3ème place du classement en D1 Amateurs lorsque la compétition a été interrompue avant d'être arrêtée définitivement.

Les licences non octroyées à Virton et Roulers ont permis à Seraing et au RWDM de faire leur retour au sein de l'antichambre de l'élite du football belge. Le président sérésien avait confié son équipe au duo Ferrera-Grosjean cet hiver avec l'ojectif de se hisser au Tour Final et d'essayer de rejoindre ainsi la D1B. "Nous aurions aimé disputer ces playoffs et voir ce qu'il en aurait été avec Deinze. Aurions-nous pu les titiller et les coiffer sur le poteau pour le titre ? Nous ne le saurons jamais", nous confie Marc Grosjean. "Néanmoins, nous pouvons dire que l'objectif a été atteint. Nous avions réalisé une belle série nous permettant de passer de la 6ème à la 3ème place avec un match en moins", souligne le coach des Métallos.

Ce retour en D1B, c'est une satisfaction double pour Marc Grosjean."Cette montée a une saveur spéciale, c'est clair. C'est mon club de coeur avec lequel nous étions parvenus de passer de la Promotion à la première division à l'époque. Et là en tant que coach, permettre au club de retrouver l'antichambre de l'élite, ça procure beaucoup de bonheur et de fierté. J'espère aussi que Seraing se hissera à nouveau en D1A par la suite", souligne l'ancien entraîneur de Virton et de l'Union.

Passer de la D1 Amateurs à la D1B n'est pas évident. "Le niveau va augmenter et nous allons croiser le fer avec des équipes qui disposent d'une certaine puissance physique et athlétique. De plus, la majorité des formations sont détenues par des investisseurs étrangers qui disposent de moyens financiers supérieurs aux nôtres. Néanmoins, nous disposons d'un effectif de qualité. De jeunes joueurs talentueux qui ont leur place dans cette série mais qui manquent encore d'expérience. C'est pourquoi nous allons aussi nous renforcer un peu. L'objectif sera bien entendu le maintien mais aussi faire revenir nos supporters au Pairay. Nous sommes désormais le 2ème club liégeois et nous aurons besoin de notre public à la maison", précise le technicien du club sérésien.

Seraing est prêt à débuter le prochain exercice. "Les entraînements reprennent le 15 juin prochain. Nous avons hâte de nous retrouver et de reprendre après une si longue interruption. Nous ferons attentions aux risques de blessures, c'est pourquoi le préparateur physique et le staff médical fourniront un travail essentiel. Puis qui dit bonne préparation dit bonne saison", a conclu Marc Grosjean.