L'Olympiakos fait un pas important vers le titre

Habitué à rouler sur le championnat grec depuis le début des années 2000 avec notamment 19 des 21 titres entre 1996 et 2017, le club du Pirée a mal vécu ces deux dernières saisons sans victoire finale en Superleague Elláda.

L'Olympiakos est proche de mettre fin aux deux dernières années de disette. Déjà largement en tête avant l'interruption du championnat grec en raison du coronavirus, le club du Pirée s'est imposé 0-1 chez le champion en titre du PAOK pour se rapprocher du titre tant convoité.

Mathieu Valbuena et Youssef El Arabi se sont illsutrés. Le Français a délivré sa 11ème passe décisive en championnat (meilleur passeur de Superleague Elláda) tandis que le Marocain planté son 18ème but (meilleur buteur de Superleague Elláda). Avec cette victoire, l'Olympiakos - qui n'a toujours pas perdu la moindre rencontre de la saison - compte désormais 17 points d'avance sur son poursuivant et adversaire du soir, alors qu'il ne reste que neuf journées à disputer.