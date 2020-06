Premier League : Le derby du Merseyside autorisé par le bourgmestre de Liverpool

La décision doit encore être ratifiée par le conseil communal lundi.

Joe Anderson, le bourgmestre de Liverpool a donné l'autorisation de jouer le derby du Merseyside, le 21 juin entre Everton et Liverpool, à Goodison Park, comme il l'a confirmé dimanche aux médias britanniques. Les deux clubs pourront ensuite jouer leurs rencontres à domicile dans leur stade et pas sur terrain neutre.

Pourtant le bourgmestre de Liverpool et la police locale avaient fortement remis en cause le projet de reprise de la Premier League et surtout du derby de Liverpool il y a plusieurs semaines. "La situation est à présent fort différente qu'il y a quatre semaines", a confié Joe Anderson à The Athletic. "Nous avons convaincu les gens que les réunions ne sont pas autorisées. Je ne m'oppose plus aux matchs de football à Liverpool."