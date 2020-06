Liverpool reprend par une éclatante victoire en amical

Liverpool est en pleine préparation pour la reprise de la Premier League et ce jeudi les Reds affrontaient Blackburn en amical.

Les hommes de Liverpool n'ont pas fait dans la dentelle dans cette rencontre amicale. Les futurs champions d'Angleterre se sont largement imposés sur le score de 6-0 sur la pelouse d'Anfield. Un amical qui a bien été évidemment joué à huis clos.

Les buteurs de l'après-midi sont Mané, Minamino, Keïta, Matip, Hoever et Clarkson. Jürgen Klopp était satisfait après la rencontre: "Il est clair que c'est mieux un amical contre une autre équipe plutôt que de faire un petit match à l'entraînement. Nous avons été bons, nous avons marqué des beaux buts et cela me satisfait".