Officiel : un départ attendu du côté de Charleroi

Nadhir Benbouali n'est plus un joueur de Charleroi. Le Sporting a confirmé la nouvelle sur ses réseaux sociaux.

Cela faisait quelque temps que Nadhir Benbouali était en attente d'un document administratif qui devait lui permettre de signer définitivement dans le club hongrois de Györ. L'attaquant algérien a reçu son sésame, le transfert a dès lors été officialisé.

🔄 Le Sporting de Charleroi et le club hongrois du ETO FC Győr ont trouvé un accord pour le transfert définitif de Nadhir Benbouali. Le club lui souhaite beaucoup de réussite pour la suite de sa carrière ! 🖤#RCSC #NapoleonScore ⚫️⚪️ pic.twitter.com/BXpIYQsgzU — Royal Charleroi Sporting Club (@SportCharleroi) July 17, 2025

Benbouali a signé un contrat de deux ans en Hongrie, l'opération rapporte environ 600 000 euros au Sporting Charleroi, qui en avait dépensé 150 000 de plus il y a trois ans.

Plus en confiance à Györ

Arrivé du Paradou, l'international algérien (un but lors de sa seule apparition avec les Fennecs) n'aura jamais vraiment convaincu, irritant même le Mambourg par son manque de présence dans le rectangle.

En plus de cela, le joueur a eu le malheur de se blesser au ligament croisé lors de sa première saison. Par la suite, ce sont des problèmes de genou qui ne lui ont pas facilité la vie dans le Pays Noir.

Nadhir Benbouali rejoint donc un environnement où il se sent plus en confiance : son prêt à Györ la saison dernière lui avait permis de retrouver le chemin des filets (8 buts et 2 assists en 26 matchs).