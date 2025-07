On sait enfin pourquoi les supporters du Standard seront si peu à La Louvière

Les supporters du Standard restent déçus par le nombre limité de places disponibles dans le parcage visiteurs du stade de la RAAL.

À quelques jours du déplacement du Standard à La Louvière, l’ambiance reste tendue… hors du terrain. La Famille des Rouches avait dénoncé publiquement le faible quota alloué par la RAAL : seulement 300 places en tribune visiteurs, alors que le stade peut en accueillir jusqu’à 500.

Six bus autorisés, pas un de plus. Un coup dur pour les fans qui espéraient faire le déplacement en masse. Les Green Boys de La Louvière ont immédiatement soutenu la prise de position de la Famille des Rouches.

Après discussion, un septième bus a été autorisé. Une petite victoire, mais qui laisse un goût amer. Car malgré la capacité de la tribune, impossible de faire mieux, assure la RAAL. Son directeur général, Toni Turi, évoque des contraintes logistiques : "L’espace prévu pour les bus visiteurs est plus restreint que ce qu’on imaginait", explique-t-il.

Le problème vient aussi du manque de moyens. Accueillir plus de supporters demanderait plus de policiers et ça coûterait trop cher. La Ville de La Louvière dit ne pas avoir le budget pour ça.

Malgré tout, les supporters qui feront le voyage comptent se faire entendre. Ceux qui ne pourront pas faire le déplacement devront se tourner vers l’application DAZN pour suivre le match, et non la TV comme d’habitude.