Un nouveau raté pour La Gantoise ? Même Anderlecht n'a rien pu faire

Umar Abubakar a quitté La Gantoise il y a un peu plus d'un mois. Direction le Portugal pour cinq ans. Les Buffalo's ont-ils encore laissé filer un futur talent ?

La saison prochaine, les espoirs de La Gantoise joueront en Challenger Pro League. Mais ils le feront sans leur meilleur buteur, qui n’a pas reçu de contrat malgré une saison très réussie.

Umar Abubakar a impressionné avec les jeunes Buffalo’s et trouvait presque à chaque match le chemin des filets. L’attaquant nigérian de 19 ans a inscrit pas moins de 21 buts en 27 rencontres.

Abubakar part au Portugal

Il a terminé meilleur buteur de l’équipe. En tout, il a joué 2113 minutes, ce qui revient à un but toutes les 101 minutes. Pas mal pour un attaquant de 19 ans. Pourtant, il ne jouera pas en Challenger Pro League avec Gand la saison prochaine.

La Gantoise et Abubakar ne sont pas parvenus à trouver un accord et des clubs étrangers en ont profité. Famalicão, au Portugal, a réussi à l’attirer et l’a fait signer pour cinq saisons.

Anderlecht le voulait ?

Le club portugais versera 800.000 euros à Footwork FC, l’équipe qui avait prêté Abubakar à Gand cette saison. Une perte pour les Buffalo’s… et peut-être pour d’autres clubs qui suivaient le joueur.

D’après Anderlecht Online, le RSCA était intéressé par le jeune attaquant nigérian. Mais eux non plus ne lui auraient pas offert de garanties pour rejoindre l’équipe première.

Ce n’est pas une première…

Les RSCA Futures en Challenger Pro League auraient pu être une option, tout comme le Jong KAA Gent. Finalement, rien de tout cela n’aura lieu. Et Gand pourrait se mordre les doigts, encore une fois.

Il y a un an, le club avait connu une situation similaire avec Ahmed Abdullahi, un autre attaquant nigérian de 21 ans. Lui aussi avait réalisé une très bonne saison avec les espoirs… sans jamais rejoindre le noyau A.

Abdullahi avait quitté La Gantoise l’été dernier pour Sunderland, dans le cadre d’un transfert estimé à 1,5 million d’euros, pouvant grimper jusqu’à 2,5 millions avec les bonus. Il a signé un contrat de quatre saisons.

Maar wel al twee seizoenen op rij de beste spits van de reeks (Abdullahi en Abubakar) laten gaan. Bizar beleid toch. Zit je daar met Gudjohnsen 😅 — Jens Van Der Voorden (@JensVDVoorden) May 22, 2025

Le club anglais croit beaucoup en lui, même s’il n’a pas encore évolué avec l’équipe première cette saison.

Ces joueurs avaient-ils vraiment le potentiel pour s’imposer à La Gantoise ? Ou le club a-t-il simplement eu raison de rester prudent ? Seul l’avenir le dira.