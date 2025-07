Ambiance, ambiance : le Club de Bruges a posé pour la photo d'équipe...sans son meilleur joueur de la saison dernière

Ce jeudi, le Club de Bruges s'est livré à la traditionnelle prise de photo d'équipe pour la saison à venir. Ardon Jashari n'a pas tenu à figurer dessus.

Ardon Jashari souhaite plus que jamais aller à l'AC Milan. Le milieu de terrain suisse n'a d'yeux que pour les Rossoneri et a déjà trouvé un accord avec la direction milanaise. Mais le Club de Bruges ne veut pas revoir ses exigences à la baisse.

Het Laatste Nieuws rapporte que l'AC Milan a décidé de ne pas améliorer son offre à 32 millions (plus bonus), se retirant donc pour le moment du dossier.

Ardon Jashari fait le forcing

De quoi rendre délicate la situation du Suisse, qui a déjà refusé la Bundesliga et n'est déjà plus un joueur du Club de Bruges dans sa tête. Il a d'ailleurs manqué le stage et le fanday.

Jashari est finalement rentré mardi au camp de base et s'y entraîne individuellement. Ce jeudi, la photo d'équipe présentant l'effectif 2025/2026 a été prise, Jashari a décidé de ne pas y figurer.

Un signal clair de sa volonté de quitter la Venise du Nord pour la Lombardie. Après la saga de ces dernières semaines, il faudrait plus qu'une bonne discussion pour recoller les morceaux en cas de séjour prolongé à Bruges.