Officiel : De Bruyne et Lukaku rejoints par un ancien enfant terribles du football belge à Naples

Le transfert de Noa Lang à Naples était dans les cartons depuis quelques semaines. Il est désormais officiel.

Deux jours après ses premiers pas au centre d'entraînement, Kevin De Bruyne a déjà prêté son image au club pour présenter les nouveaux maillots de l'exercice 2025/2026. De quoi rendre la nouvelle tunique déjà collector.

🇧🇪 Kevin De Bruyne & Scott McTominay 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 pic.twitter.com/ejz1BZqwV1 — Fútbol Italiano 🇮🇹 (@FT_Italiano_) July 16, 2025

Le Napoli a également annoncé l'arrivée de Noa Lang. Son transfert n'est plus une surprise, le Néerlandais de 26 ans avait déjà été accueilli par les supporters au moment d'atterrir pour passer ses tests médicaux.

De la percussion et un grain de folie pour les Napolitains

L'ailier au caractère bien trempé a signé un contrat de cinq ans en Italie. L'opération rapporte 25 millions au PSV, soit le double par rapport à la somme qu'avaient dû payer les Neerlandais au Club de Bruges il y a deux ans.

Voir Noa Lang former un fameux trio avec Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne, voilà qui n'était pas vraiment prévu au programme il y a quelques années. Mais avec ses dribbles et ses facilités techniques déconcertantes, le garçon a la confiance nécessaire pour s'imposer à ce niveau.

Lang n'oubliera jamais la fière chandelle qu'il doit au Club de Bruges, lorsque les Blauw en Zwart ont été le chercher à l'Ajax alors qu'il n'y jouait pas, lui permettant de revenir aux Pays-Bas par la grande porte et de relancer sa carrière.