"Aujourd'hui, plus personne n'a peur de La Gantoise !" : la nouvelle sortie choc d'Ivan Leko

La Gantoise s'est inclinée à domicile lors du fanday contre l'AZ. L'ambiance n'est pas au beau fixe chez les Buffalos.

Le Standard a beau ne pas disposer d'énormes moyens, il avait tout de même offert bon nombre de renforts à Ivan Leko l'été dernier. Aujourd'hui encore, Mircea Rednic a accueilli plusieurs renforts dans chaque ligne. Du côté de La Gantoise, Ivan Leko n'en a reçu qu'un en la personne de Wilfried Kanga. L'entraîneur croate a réaffirmé son impatience à l'issue de la défaite 1-2 contre l'AZ.

"Il nous faut quelques Wilfried supplémentaires, à plusieurs postes. Sans force et vitesse et sans victoires en duel, impossible de gagner en Belgique. C'est la vérité. Je ne veux pas mentir", déplore-t-il dans Het Laatste Nieuws.

Raviver la flamme

Leko ne mâche pas ses mots : "La Gantoise est un grand club. Il y a dix ans, il était impossible d'acheter des billets pour les matchs à domicile. Les adversaires avaient peur de venir ici. Aujourd'hui, plus personne n'a peur de la Gantoise. Heureusement, les choses peuvent vite changer".

Face à l'AZ, les Buffalos ont tout de même créé beaucoup d'occasions, manquant de réussite dans le dernier geste. Mais les milieux de terrain sont souvent apparus en infériorité : "On défend en zone. Vous avez probablement regardé Chelsea contre le PSG. Avez-vous vu tous les espaces que l'attaquant de Chelsea João Pedro a fermés ? Jusqu'où il a défendu ? Ce sont les règles du football moderne. Les attaquants ne devraient pas boire de café sur la ligne médiane, vous savez. Ils devraient garder les espaces fermés au centre", appuie Leko.

De son côté, l'ailier Momodou Sonko a dû par moment plus souvent défendre qu'attaquer : "Je pense qu'il a mieux défendu ce soir que durant ses 18 premiers mois au club. Maintenant, il faut travailler avec lui, car un ailier doit être capable de défendre contre le latéral droit adverse. Sinon, il ne devrait pas jouer au football. Et quand on est vraiment au meilleur de sa forme, c'est au latéral adverse de défendre contre soi". La dernière semaine d'entraînement avant la reprise du championnat promet d'être studieuse.