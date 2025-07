À Anfield, il ne sera jamais oublié : le geste fort de Liverpool pour Diogo Jota

Liverpool a honoré la mémoire de Diogo Jota avec des gestes puissants. Le club promet de ne jamais l'oublier, sur le terrain comme dans les cœurs.

Le monde du football était sous le choc. Il y a deux semaines, Diogo Jota et son frère André Silva ont perdu la vie dans un accident de voiture en Espagne. Ils avaient respectivement 28 et 25 ans.

Partout dans le monde, joueurs, clubs et supporters ont rendu hommage à l’attaquant portugais. Liverpool avait choisi une manière forte et symbolique de lui dire adieu.

Le club avait annoncé que le numéro 20 ne sera plus jamais porté. Jota fera "pour toujours" partie de l’effectif, a précisé Liverpool ce vendredi matin, qui l’a intégré dans son Hall of Fame en ligne.

Le club avait promis de verser l’intégralité du salaire restant à la compagne du joueur. Jota était papa de trois enfants, il s'était marié fin juin avec sa copine...

À Anfield, le "You’ll Never Walk Alone" résonnera autrement. Son nom restera gravé dans le cœur des Reds. À jamais l’un des leurs. Reposez en paix Diogo et André !