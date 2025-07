Que se passe-t-il à La Gantoise ? Un espoir lève le voile sur la méthode Leko

À La Gantoise, la préparation patine. Battus par l'AZ, Leko et ses joueurs tirent la sonnette d'alarme : l'équipe a besoin de renforts et de travail.

À La Gantoise, la machine peine à se mettre en route à l’approche de la nouvelle saison. Les Buffalos ont perdu leur dernier match amical 1-2 contre l’AZ Alkmaar.

Ivan Leko a déjà tiré la sonnette d’alarme. Il réclame des renforts et même de toute urgence. Pour l’instant, seul Wilfried Kanga est arrivé. Leko souhaite que son groupe progresse physiquement.

Le milieu de terrain Mathias Delorge ne se ménage pas et décrit l’ambiance du groupe. "Il nous reste une semaine et demie pour peaufiner les détails. Le coach nous demande de rester compacts, unis, et de nous battre les uns pour les autres", a-t-il déclaré dans Het Nieuwsblad.

"Personnellement, je ne me suis pas trouvé dominant aujourd’hui, ni assez propre dans mes passes. C’est peut-être normal en pleine préparation. On a les jambes un peu lourdes."

"C’est assez intense. Les entraînements sont très exigeants, avec des petits matchs qu’on veut absolument gagner, mais aussi des exercices de course assez durs. Quelle que soit la séance, on donne tout", conclut Delorge.