"Trop, c'est trop" : les supporters de la RAAL sortent du bois après le communiqué de leurs homologues du Standard

Le déplacement à venir des supporters du Standard à la RAAL n'en finit plus de de faire parler. Les Louviérois soutiennent leurs homologues rouches.

Dans huit jours, le Standard débutera sa saison par un déplacement à La Louvière. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les supporters rouches...raalent sec. En plus de la capacité jugée trop faible du parcage visiteur du nouveau stade louviérois, ils ont appris que seuls six cars, soit environ 300 supporters, seront autorisés à faire le déplacement.

Hier, la Famille des Rouches a ainsi demandé aux autorités de revoir leur plan. Cette après-midi, les Green Boys de La Louvière leur ont emboité le pas : "Ce match devrait être une grande fête du football. Une fête du peuple, une fête des tribunes. Mais aujourd'hui, nous avons le sentiment qu'on est en train de nous voler ce moment", écrivent-ils.

Pas de football sans les supporters

"Nous le disions déjà : 450 places pour les visiteurs dans un stade de plus de 8 000 personnes, c'est peu. Mais à cela s'ajoutent maintenant des mesures supplémentaires qui rendent presque impossible la venue des supporters du Standard : déplacement en combi-car obligatoire, nombre de cars limités, complexité logistique... Trop, c'est trop", déplorent les supporters des Loups.

"Depuis toujours, nous nous battons pour un football populaire, vivant, accessible à tous. Ce combat, nous l'avons toujours mené avec fierté et sans relâche. Mais ce samedi, ce sont les fondements mêmes de cette vision qui sont mis à mal. Un match de D1 sans visiteurs, ou presque, ce n'est pas le football que nous aimons. Ce n'est pas le football que nous voulons. Ce n'est pas la RAAL que nous défendons", peut-on lire dans le communiqué

"Nous en appelons donc publiquement aux clubs, à la police et à la Ville de La Louvière : remettez-vous autour de la table. Trouvons ensemble une solution pour ouvrir le parcage complètement a 450 places. Une solution qui garantisse la sécurité, oui, mais surtout le respect des supporters, de tous les supporters", concluent les Green Boys. Les supporters des deux camps seront-ils entendus ?