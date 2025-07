Done deal : Seraing recrute un défenseur de la RAAL

Seraing a annoncé aujourd'hui l'arrivée d'Hady Camara. Le Parisien n'a que peu joué avec la RAAL la saison dernière.

Après avoir tourné la page Mbaye Leye, Seraing espère vivre une saison un peu plus tranquille en D1B sous la houlette de Kevin Caprasse. Les Métallos ont annoncé aujourd'hui leur quatrième recrue estivale en la personne d'Hady Camara.

Le défenseur central de 23 ans a découvert la Belgique l'été passé en rejoignant la RAAL en provenance de Guingamp. Le Parisien n'a pas beaucoup joué chez les Loups : seulement huit titularisations en D1B. Il n'accompagnera donc pas les Hennuyers en première division et aidera les Liégeois a suppléer les départs de Ruben Droehnlé et Marvin Tshibuabua dans l'axe de la défense. Camara a signé pour un an, avec une saison supplémentaire en option.

Seraing se réjouit de l'arrivée de l'ancien international U20 français : " Jeune et ambitieux, il dispose d'un potentiel remarquable et d'une belle marge de progression. Par son gabarit, son sens aigu du placement et ses qualités défensives, il renforcera notre ligne arrière et apportera davantage de sérénité à l'équipe".

Plus de temps de jeu à aller chercher au Pairay

"Il rejoint aujourd'hui notre club animé par une véritable soif de revanche et l'envie de confirmer tout son potentiel. C'est un profil que l'ensemble du staff sportif suivait avec attention depuis plusieurs semaines, et nous sommes donc particulièrement satisfaits d'avoir pu concrétiser sa venue. Je ne doute pas qu'il s'intégrera rapidement au vestiaire et qu'il jouera un rôle déterminant dans le projet que nous construisons", le présente Roy Eliott Lowy, le coordinateur sportif des Métallos.

Le principal intéressé partage son enthousiasme : "Je suis très heureux d'avoir signé ici ! C'est un tout nouvel environnement pour moi, même si j'avais déjà découvert le club en décembre dernier lors de notre déplacement avec la RAAL. Le projet me correspond, et je sais que j'aurai l'occasion de progresser davantage dans une équipe compétitive. J'ai envie de réaliser une saison pleine ponctuée de bonnes performances, tout en étant régulier ! Je ne me fixe pas de limites".