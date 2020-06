🎥 Liga : L'Atlético Madrid et Carrasco (buteur) cartonnent Osasuna, Bilbao arrache le partage

Ce mercredi soir, plusieurs matchs de la 29ème journée du championnat espagnol avaient lieu.

Eibar-Athletic Bilbao 2-2

Ce sont les visiteurs qui ouvriront rapidement la marque dans cette partie via un penalty transformé par Raul Garcia (8e), 0-1. Néanmoins, les locaux égaliseront une dizaine de minutes plus tard grâce à la tête de Kike (19e), 1-1. Eibar mènera même au score via un penalty d'Orellana (78e), 2-1. Mais les Basques reviendront au score en fin de partie grâce à un but signé Villalibre (81e), 2-2.

Real Valladolid-Celta Vigo 0-0

Situation identique entre le Real Valladolid et le Celta de Vigo qui se quittent sur un match nul et vierge.

Osasuna-Atlético Madrid 0-5

Les troupes de Diego Simeone ouvriront la marque via Joao Felix (27e), 0-1. Le prodige portugais doublera la mise en seconde période (56e), 0-2. Lorente (79e), Morata (83e) et Carrasco (88e) aggraveront le score en fin de partie, 0-5.