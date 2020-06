Le Real peut reprendre la main: "Pour nous, rien n'a changé"

Le nul du FC Barcelone ce vendredi peut changer la face de la fin du championnat. Mais Zinedine Zidane reste calme et ne veut pas trop écouter les déclarations de Piqué.

"Ce sera désormais difficile pour nous de remporter le championnat, le Real ne perdra plus beaucoup de points". Gerard Piqué semblait résigné dans la course au titre en Liga après le nul sans but de ce vendredi sur la pelouse du FC Séville.

A moins que ce ne soit une façon de mettre la pression sur le Real, qui peut reprendre la tête du classement en cas de victoire dimanche sur la pelouse de la Real Sociedad. Mais Zinedine Zidane semble balayer ces déclarations.

"Je n'écoute pas ce qui se dit", a affirmé le coach à succès de la Maison Blanche en conférence de presse. "Pour nous cela ne change rien, nous voulons de toute façon gagner toutes les rencontres. Ce qui nous motive, c'est toujours la prochaine rencontre. Nous ne voyons pas encore plus loin".

Eden Hazard et ses coéquipiers joueront ce dimanche soir à 22H00.