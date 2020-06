🎥 Watford et Christian Kabasele tremblent, énorme boulette du gardien de Southampton

Christian Kabasele et les Hornets devront se battre jusqu'au bout, Arsenal peut encore croire à un ticket européen.

Burnley, qui est quasiment assuré de son maintien, n'a plus rien à jouer en Premier League, mais les anciens équipiers de Steven Defour devaient faire oublier la claque reçue à Manchester City lundi soir. Mission accomplie pour les Clarets et mauvaise opération pour le Watford de Christian Kabasele.

Titulaire dans l'axe de la défense, le Belge a, avec ses partenaires, longtemps contenu les assauts de Burnley qui a dominé les débats. Mais Jay Rodriguez a fini par trouver l'ouverture à un quart d'heure du terme. Trop tard pour que Watford puisse réagir (1-0). A sept rencontres de la fin du championnat, les Hornets n'ont qu'un point d'avance sur la 18e place de Bournemouth.

Plus haut dans le classement, Arsenal a débloqué son compteur post-coronavirus. Après des défaites contre Manchester City et à Brighton, les Gunners ont retrouvé le chemin de la victoire en se jouant de Southampton.

Pour la centième de Pierre-Emerick Aubameyang avec le maillot des Gunners, ce sont Eddie Nketiah, suite à une grosse erreur du gardien des Saints McCarthy, et Joe Willock qui ont inscrit les deux buts d'Arsenal, qui a terminé la rencontre en supériorité numérique, suite à l'exclusion de Jack Stephens. Avec 43 points, les hommes de Mikel Arteta grimpent à la neuvième place et restent à six points du top 6 et d'une qualification européenne.